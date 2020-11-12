На Закарпатті розслідують «земельну аферу року»

Прокуратура Закарпатської області відкрила провадження за заявами у ЗМІ та зверненням голови Закарпатської ОДА щодо “земельної афери року” — а саме виділенням 200 га землі протягом двох днів т.в.о. начальника Управління Дежгеокадастру області.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

“Шляхом моніторингу ЗМІ та за заявою голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова Закарпатська обласна прокуратура виявила публікації про протиправні дії щодо роздачі державних земель в Закарпатській області. За цим фактом були внесені відомості до ЄДРР за ч. 2 ст.364 ККУ (зловживання владою чи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)“, - повідомила вона.

За словами речниці прокуратури, наразі досудове розслідування у даному провадження здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в області.

“Прокуратура наразі вивчає заходи представницького характеру — чи були завдані збитки державі і на яку суму”, - зазначила Хижняк.

Щодо висунення обвинувачень чи повідомленні особі про підозру на разі не йдеться — до з'ясування обставин, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Як повідомляв Укрінформ, учора, 11 листопада, голова Закарпатської ОДА Олексій Петров звернувся з публічним зверненням до правоохоронних органів через “земельну аферу року” на Закарпатті.

Зазначається, що за два дні на посаді т.в.о. Управління Держгеокдастром в області за відсутності начальника та його заступника, які поїхали до Києва, Богдан Хранюк протягом 5-6 листопада встиг роздати більше 200 га землі в Закарпатській області. Землі, в тому числі, роздавались чиновникам і з інших областей України, а заяви про виділення землі були миттєво розглянуті: вчора подав заяву - сьогодні отримав гектари.

У рамках цих дій, зокрема, були роздані землі в шести районах області, планувалася також роздача земель на полонині Руній.