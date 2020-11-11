Голова Закарпатської ОДА заявив до прокуратури про «земельну аферу року»

Голова Закарпатської ОДА заявив до прокуратури про «земельну аферу року»

Укрінформ
Голова Закарпатської ОДА звернувся до правоохоронних органів області із заявою про "земельну аферу року" на Закарпатті.

За кілька днів в.о.начальника Управління обланого Держгеокадастру роздав 200 га землі, в тому числі і на підставних осіб з інших областей. Як передає Укрінформ, про це Олексій Петров повідомив у своєму Фейсбуці.

"Пост – офіційне звернення до Закарпатської обласної прокуратури. У ці хвилини відбувається засідання КМУ, ініційоване головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на якому розглядається передача об’єднаним територіальним громадам земель державної власності. Однак, скориставшись відрядженням керівництва управління Дежгеокадастру до Києва, окремі негідники-чиновники із числа колишніх начальників цього відомства вдалися до відчайдушних кроків. Застосували масштабну схему відчуження більше 200 га закарпатських земель підставним особам, переважно з-за меж області”, - написав Петров.

Він звернувся до правоохоронців області з вимогою миттєво відреагувати на дані факти.

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“Найскандальніша земельна афера року повинна стати наймасштабнішою кримінальною справою останніх років” - наголосив він.

Як повідомив у своєму Телеграмі закарпатський блогер Віталій Глагола, "на Закарпатті нещодавно призначили нового начальника управління держгеокадастру Івана Завальнюка і його заступника Івана Голуба. На минулому тижні їх терміново викликали до Києва у відрядження, і в.о. на кілька днів поставили такого собі Богдана Хранюка. Чоловік не розгубився - за два дні на посаді, 5-6 листопада, новоспечений в.о. встиг роздати більше 200 га землі. Землі в тому числі роздавались на піджаків із інших областей України, а заяви про виділення землі були миттєво розглянуті: вчора подав заяву - сьогодні отримав гектари,” - повідомив блогер.

За його даними, чиновник устиг роздати землі у шести районах Закарпаття.

“60 га в самому Виноградові (землі колишнього радгоспу заводу "Виноградівський"), 40 га у Берегівському районі (села Бене, Четфалва, Гать, Мужієво), в Ужгородському (села Кибляри, Ірлява) у Рахівському — смт. Ясіня, а також у Тячівському та Мукачівському районах.” - повідомив Глагола.

Також за його словами, в Закарпатському управлінні Держгеокадастру сьогодні планувалася роздача земель на Полонині Руній.

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