«Губернаторопад»: Арахамія каже, що звільнення голів ОДА триватиме
Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіли на брифінгу голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та керівник однойменної депутатської фракції у Верховній Раді Давид Арахамія.
"Так званий "губернаторопад" продовжиться", - сказав Арахамія.
Олександр Корнієнко, своєю чергою коментуючи питання кадрових рішень після місцевих виборів, сказав, що чиновників оцінюють за певною системою показників.
"Це не є на 100% політичне рішення, і вибори просто часто підводять певну риску для людей психологічну – щось відбувалося в регіоні, а потім якийсь є рівень підтримки в регіоні – партії, влади або кандидатів від партії влади. На основі цього ці рішення робляться. Я думаю, що будуть ще кадрові рішення найближчим або середньостроковим часом від Офісу Президента", - зазначив Корнієнко.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 листопада звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій Максима Куцого, Віталія Федоріва і Романа Грищенка.
Глава уряду Денис Шмигаль зазначав, що ці кадрові рішення ухвалено через недостатню ефективність роботи посадовців.