«Губернаторопад»: Арахамія каже, що звільнення голів ОДА триватиме

Керівництво партії "Слуга народу" прогнозує, що звільнення очільників обласних державних адміністрацій триватиме за результатами місцевих виборів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіли на брифінгу голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та керівник однойменної депутатської фракції у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Так званий "губернаторопад" продовжиться", - сказав Арахамія.

Олександр Корнієнко, своєю чергою коментуючи питання кадрових рішень після місцевих виборів, сказав, що чиновників оцінюють за певною системою показників.

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"Це не є на 100% політичне рішення, і вибори просто часто підводять певну риску для людей психологічну – щось відбувалося в регіоні, а потім якийсь є рівень підтримки в регіоні – партії, влади або кандидатів від партії влади. На основі цього ці рішення робляться. Я думаю, що будуть ще кадрові рішення найближчим або середньостроковим часом від Офісу Президента", - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 листопада звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій Максима Куцого, Віталія Федоріва і Романа Грищенка.

Глава уряду Денис Шмигаль зазначав, що ці кадрові рішення ухвалено через недостатню ефективність роботи посадовців.