Кабмін погодив звільнення трьох голів ОДА

Кабінет Міністрів погодив проєкти указів Президента про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій.

Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав у Телеграмі.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень...Погодити звільнення (проєкти Указів Президента України): Федоріва Віталія Васильовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (за угодою сторін); Куцого Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації (за угодою сторін);

Грищенка Романа Сергійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін)", - написав Мокан.

Далі буде...