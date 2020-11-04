Кабмін погодив звільнення трьох голів ОДА
Укрінформ
Кабінет Міністрів погодив проєкти указів Президента про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій.
Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав у Телеграмі.
"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень...Погодити звільнення (проєкти Указів Президента України): Федоріва Віталія Васильовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (за угодою сторін); Куцого Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації (за угодою сторін);
Грищенка Романа Сергійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін)", - написав Мокан.
Далі буде...