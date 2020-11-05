Зеленський звільнив голів трьох ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій.

Як передає Укрінформ, відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

"Звільнити Грищенка Романа Сергійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі №490/2020.

Також указом №489/2020 Президент звільнив Максима Куцого з посади голови Одеської обласної державної адміністрації, а указом №488/2020 - Віталія Федоріва з посади голови Івано­-Франківської ОДА. Обох також звільнено згідно з поданими ними заявами.

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Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 4 листопада Кабмін погодив проєкти указів Президента України про звільнення Віталія Федоріва з посади голови Івано-Франківської ОДА (за угодою сторін); Максима Куцого - з посади голови Одеської ОДА (за угодою сторін); Романа Грищенка - з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

Глава уряду Денис Шмигаль зазначав, що ці кадрові рішення прийнято через недостатню ефективність роботи посадовців.