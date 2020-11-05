Зеленський ввів у дію рішення РНБО про фінансування нацбезпеки й оборони

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо пропозицій передбачити у державному бюджеті на 2021 рік для сфери нацбезпеки і оборони не менше 267 млрд гривень.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №486/2020 від 5 листопада опублікований на сайті глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 листопада 2020 року «Про пропозиції до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», - зазначається в документі.

Рішенням РНБО доручено уряду передбачити під час доопрацювання проєкту закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5,93 відсотка від ВВП для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони передбачити в обсязі не менше 267 млрд 250 млн 900 тис. гривень.

Крім того, Кабмін має вжити у 2021 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

- розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;

- виконання заходів із розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння, артилерійського озброєння, бронетанкової техніки і озброєння, боєприпасів, високоточних засобів ураження та продуктів спеціальної хімії, облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань боєприпасів;

- посилення системи протиповітряної оборони держави;

- розвиток Військово-Морських сил ЗСУ;

- посилення розвідувальних спроможностей держави;

- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;

- посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю;

- реалізація соціальних гарантій військовослужбовців тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2021. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.