На Київщині COVID-лікарні завантажені на 69%

У Київській області госпітальні бази для хворих на COVID-19 завантажені на майже 69%.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник директора департаменту охорони здоров’я ОДА Олександр Світлий.

"На сьогодні маємо 20 перепрофільованих закладів охорони здоров'я для госпіталізації хворих з COVID-19. Щоб збільшити кількість інфекційних ліжок, ми зараз готуємо до перепрофілізації ще 6 медичних закладів на території області... У сумі вони розраховані на додаткових 345 ліжок", - зазначив він.

Також, за його словами, в області є визначений перелік резервних лікарень, які зможуть задіяти для потенційного розширення ліжкового фонду.

"Відтак за потреби до кінця року будемо мати 3 812 ліжко-місць. Безпосередньо зараз госпітальні бази завантажені майже на 69%", - повідомили у КОДА.

Також Світлий поінформував, що 736 хворих на коронавірус в області забезпечені кисневою підтримкою. Він підкреслив, що в області продовжують розширювати мережу кисневого забезпечення.

"До кінця листопада плануємо підключити до кисню 80% ліжкового фонду", - додав він.

Він повідомив, що за минулу добу на Київщині зафіксовано 692 нових випадки коронавірусної хвороби.

"На жаль, летальних випадків 21 - це найбільше за весь період. Одужали 85 осіб", - сказав Світлий.

Як повідомлялося, станом на 11 листопада в Україні зафіксували 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 611.