На Київщині збільшили кількість госпітальних баз для хворих на COVID-19

У Київській області кількість госпітальних баз, призначених для лікування хворих на коронавірус, збільшено до 18.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА.

"У Київській області до 18 збільшили кількість госпітальних баз, призначених для лікування хворих на коронавірус. Кількість ліжок зросла з 825 до 1666. Завантаженість становить 54,32%", - повідомила директор департаменту охорони здоров‘я Київської облдержадміністрації Олена Єфіменко.

За її словами, область продовжує забезпечувати госпітальні бази всім необхідним.

"У черговий раз збільшили кількість точок доступу до кисню. Якщо на початку їх було 57, зараз їх - 845. Це особливо актуально, тому що на Київщині щодня стає більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. На сьогодні маємо 634 таких хворих. Із них 25 знаходяться на штучній вентиляції легень. Допомогу госпіталізованим надають 67 медичних команд», – зазначила очільниця ДОЗу.

Вона додала також, що впродовж трьох останніх тижнів у Київському регіоні спостерігається тенденція до збільшення кількості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 та підозрою – з 33 до 59 осіб за добу.

«Збільшилася й кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги до таких пацієнтів – з 60 до 98 на добу», - додала Єфіменко.

Як повідомлялося, у Київській області за минулу добу підтверджено 253 нових випадки коронавірусної хвороби, з них у 20-ти дітей віком від 1 до 17 років.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.