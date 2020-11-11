Ніхто не має імунітету: у «Слузі народу» прокоментували справу з хабарем на Закарпатті

"Слуга народу" очікує на справедливий вирок для новообраного від партії голови Воловецької ОТГ на Закарпатті Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві партії "Слуга народу", яка оприлюднена на Фейсбуці.

"Незалежно від партійної приналежності, хабарники й ті, хто розкрадає бюджети, мають бути суворо покарані. Ми не поділяємо чиновників на «своїх» і «чужих». «Слуга народу» підтримує справедливе розслідування справи та разом із усім суспільством очікує справедливих вироків за можливі корупцію і хабарництво", – наголосив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, навіть найретельніший добір кандидатів не гарантує їхньої стовідсоткової доброчесності.

Корнієнко підкреслює, що "ніхто не має «імунітету» від переслідувань за корупцію та інші злочини. Усі мають бути рівними перед законом".

Як повідомлялося, СБУ на Закарпатті затримала новообраного від партії "Слуга народу" голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

Напередодні на це відреагували в Офісі Президента. Зокрема, в ОП наголосили, що "хабарники та корупціонери мають нести законне покарання, незалежно від політичної приналежності, віросповідання чи інших особливостей".