ДБР затримало слідчого херсонської поліції за хабар у 85,5 тисячі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
«Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, затримали слідчого одного з відділів Головного управління Нацполіції в Херсонській області після одержання ним неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, слідчий вимагав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 3 000 доларів США за не створення перешкод при отриманні дозволу на зняття арешту з нерухомого майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження та подальшого його закриття.
Зазначається, що 5 листопада 2020 року після одержання неправомірної вигоди у гривневому еквіваленті поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Як повідомляв Укрінформ, співробітники ДБР припинили протиправну діяльність одного з керівників Державної фіскальної служби України, який вимагав 200 тис. доларів від керівника фармацевтичного підприємства.