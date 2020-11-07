ДБР затримало слідчого херсонської поліції за хабар у 85,5 тисячі

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало слідчого херсонської поліції після отримання 85,5 тис. грн. хабара за безперешкодне зняття арешту з майна та закриття кримінального провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, затримали слідчого одного з відділів Головного управління Нацполіції в Херсонській області після одержання ним неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, слідчий вимагав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 3 000 доларів США за не створення перешкод при отриманні дозволу на зняття арешту з нерухомого майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження та подальшого його закриття.

Зазначається, що 5 листопада 2020 року після одержання неправомірної вигоди у гривневому еквіваленті поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, співробітники ДБР припинили протиправну діяльність одного з керівників Державної фіскальної служби України, який вимагав 200 тис. доларів від керівника фармацевтичного підприємства.