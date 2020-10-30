ДБР затримало на хабарі одного з керівників Фіскальної служби

Співробітники ДБР припинили протиправну діяльність одного з керівників Державної фіскальної служби України, який вимагав 200 тисяч доларів від керівника фармацевтичного підприємства.

Про це Укрінформу повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, посадовець ДФС вимагав кошти від керівника фармпідприємства за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.

«30 жовтня поточного року в порядку ст.208 КПК України затримано "на гарячому" під час отримання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 100 тисяч доларів США виконувача обов'язків начальника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України Нєговелова Романа Олександровича», - поінформували в ДБР.

На даний час слідчими Бюро здійснюються невідкладні слідчі дії.

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Спецоперація з викриття та припинення протиправної діяльності здійснювалась під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.