На Вінниччині СБУ викрила на корупції посадовців Подільської митниці, які за хабарі пропонували підприємцям швидке й «дешеве» розмитнення товарів.

Про це на своїй сторінці у «Фейсбуку» повідомляє Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, передає кореспондент Укрінформу.

«Співробітники Служби безпеки України викрили сталу схему систематичного отримання неправомірної вигоди, організовану посадовими особами Подільської митниці. За даними досудового слідства, оборудку організували двоє головних інспекторів посту «Могилів-Подільський» спільно з митним брокером. Гроші зловмисники вимагали від компаній, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, та фізичних осіб. За винагороду зловмисники обіцяли клієнтам пришвидшити митне оформлення товарів та штучно мінімізувати відрахування до державного бюджету», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за оперативними даними, нелегальний прибуток від корупційної діяльності становив у середньому 80 тисяч гривень на місяць. Діяла схема пів року.

Затримали зловмисників у приміщенні митного посту після отримання хабара від чергового клієнта за безперешкодне ввезення автомобіля і товарів широкого вжитку.

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Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство. Перевіряється причетність керівництва митного посту до корупційної діяльності.

Викриття зловмисників проводили співробітники УСБУ у Вінницькій області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованим у м. Хмельницький, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.