В Ужгороді знайшли додаткові місця для хворих на COVID-19

Жителів Ужгорода, які потребують госпіталізації через COVID-19, наразі не вивозять в сусідні районні лікарні - в Ужгородській міськлікарні знайшли додаткові ліжка. На сьогодні на 175 ліжок в медзакладі 158 хворих.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Ужгородської міськради.

«Наразі ковідних ужгородців, які потребують госпіталізації, не вивозять в районні лікарні. В Ужгородській міськлікарні знайшли додаткові ліжка. На сьогодні на 175 ліжок в лікарні 158 хворих на COVID-19, із них 123 — ужгородців», - повідомили в пресслужбі Ужгородської міськради.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Ужгород потрапив до червоної зони 2 листопада. Епідеміологи називали ситуацію в місті з поширенням коронавірусу критичною: усі 4 медзаклади, що приймали хворих в Ужгороді, були заповнені на 100%. Хворих ужгородців, які потребували госпіталізації, минулого тижня везли у районні лікарні в Сваляві, Мукачеві та Виноградові.

Зараз у місті, що знаходиться в червоній зоні, дозволено роботу громадського транспорту, працюють школи (1-4 класи) та садки, заклади громадського харчування — з відповідними карантинними обмеженнями.

Також сьогодні в Ужгороді зафіксована найбільша кількість захворювань за добу з початку пандемії — 121.

Як повідомлялося, станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.