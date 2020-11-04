В Ужгороді на 100% заповнені всі COVID-лікарні

В Ужгороді ситуація з коронавірусом критична - усі лікарні в місті заповнені на 100%, і незабаром хворих ужгородців не зможуть прийняти в лікарнях, що знаходяться в зоні допустимої 60-хвилинної зони.

Про це голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив на брифінгу в Закарпатській ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«В Ужгороді ситуація з коронавірусом критична. У місті заповнені усі медзаклади, які приймають ковідних хворих. Додаткових місць, які виділили в Ужгородській міській лікарні, вистачило на два дні. На сьогодні ужгородців з ковідом, котрі потребують госпіталізації, приймають в Мукачеві, Сваляві та Виноградові. Але ми зараз входимо в такий пік, що навіть не зможемо виконати критерії МОЗу щодо доставки хворого в інший заклад в межах 60 хвилин», - сказав Петров.

Також голова ОДА зазначив, що на Закарпатті сьогодні із 285 інфікованих в області - найбільше ужгородців. Також половина з померлих від ковіду в області за минулу добу (а це загалом 6 осіб) – ужгородці.

Голова пояснив, що розуміє прохання підприємців щодо пом’якшення карантинного режиму в Ужгороді, але водночас «немає жодних аргументів для цього через наявну епідситуацію в місті».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 9 524 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб, з них одужали вже 176 404, померла 7731 людина.