Епідемічне Закарпаття: Взаємні звинувачення в червоній зоні

На скільки днів вистачить додаткових ковідних ліжок у лікарнях області?

Публічним конфліктом між Закарпатською ОДА та Ужгородською мерією зі звинуваченнями у саботажі та смерті хворого на ковід чоловіка, якого не знайшли де покласти в лікарню в Ужгороді, а в райлікарню у Виноградові не довезли, – Закарпаття привернуло увагу цілої країни. Мовляв, та що ж там у них відбувається за Карпатами?!

Будь-хто із місцевих на це питання дасть одну очевидну відповідь: а відбувається тут те, що в Ужгороді, хай він і «червоний», гряде другий тур виборів, де чинному мерові протистоїть кандидат від «Слуги народу». Відтак, попри дійсно складну ситуацію в області з коронавірусом, схоже, що заявами топ-чиновників краю рухає політика.

Але наскільки ж складна ситуація з коронавірусом у регіоні, якщо прибрати політику? Що кажуть лікарі, скільки ще є вільних місць у лікарнях і чи скоро вони закінчаться? Чи настане, і коли, колапс за таких умов? Хто і де буде розгортати додаткові ліжка для закарпатців, а головне, – на які гроші й хто там лікуватиме ковідних хворих, якщо лікарі вже «зашиваються» у лікарнях? Про це ми розпитали провідних медиків у Закарпатській області. Ось що нам розповіли.

ЕПІЦЕНТР ПОШИРЕННЯ КОВІДУ – УЖГОРОД ТА РАЙОН

Із другого листопада на Закарпатті до червоної зони потрапив обласний центр Ужгород (разом із містом Береговим та ще трьома районами області) – і треба сказати, що це таки не було несподіванкою. Адже про те, що буде саме так, говорили впродовж усього минулого тижня, коли область, для якої «норма» – це від 80 до 100 нових інфікованих на день, почала давати статистику 225, 273, 310 нових виявлених хворих за добу. Ба більше, нині майже все Закарпаття з його тринадцятьма районами – помаранчеве, і ще один райцентр – Виноградів – наближається до червоної карантинної зони.

Як відомо, ковідних хворих в області лікують у 16 медзакладах – це і перша, й друга хвилі. Ситуація така, що саме в Ужгороді розміщені три опорні заклади в області з боротьби з коронавірусом. Це показова Закарпатська обласна інфекційна лікарня, про яку Укрінформ уже двічі писав – у цьому колективі навчені працювати так, що мають мінімум заражених серед медперсоналу і мінімум смертей, ще є Закарпатський Центр легеневих хвороб, де лікують найважчих пацієнтів в області, та Обласна клінічна лікарня ім. Новака. Їхній ковідний ліжкофонд заповнений постійно, адже в область із районів везуть важких хворих, яким не можуть допомогти місцеві лікарі.

2 листопада обласна влада повідомила, що усі ці заклади першої хвилі в Ужгороді заповнені на 100%. І як на те, обласний центр, Ужгородський район та ще сусідні два – Перечинський та Великоберезнянський – зараз на Закарпатті є епіцентром поширення інфекції. Саме там найбільший приріст інфікованих за день. І їх ніде класти. Везуть у Мукачево, Сваляву та Виноградів. Поки що. Бо за словами головного лікаря інфекційки Михайла Поляка, заповнення усіх 16-ти закарпатських лікарень ковідними хворими при такому щоденному прирості – це питання 3-4 наступних днів. Наразі усі лікарні (крім згаданих трьох) заповнені на 62%, за даними ОДА. Тому лікарі говорять, що шукати додаткові місця і додаткові лікарні на Закарпатті треба вже. Вони можуть знадобитися навіть із понеділка.

В УЖГОРОДІ ЗНАЙДЕНІ ДОДАТКОВІ ЛІЖКА ЗАПОВНИЛИСЯ ЗА ДВА ДНІ

Четвертий заклад у «червоному» обласному центрі – це, власне, Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, де до потрапляння міста в червону зону було 100 ліжкомісць для ковідних хворих, а наразі є 135 (додаткові 35 ліжок знайшли і розгорнули в місті за приписом комісії ТЕБ та НС). І станом на момент, коли здавався матеріал, 116 із них були уже зайняті. Тобто, 30 ковідних ліжок Ужгороду вистачило лише на два дні.

Іван Курах

- Ми єдина ургентна лікарня в цьому регіоні, яка надає невідкладну багатопрофільну допомогу за всіма напрямками. Загалом маємо 350 ліжок, з них ковідних 135, але вже сьогодні нам нікуди госпіталізувати хворих, ситуація в місті критична, – каже Іван Курах, головний лікар Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. – Більше розширювати ковідні ліжка не можемо, і згортати ургенцію теж, тому що хворих із травмами, інсультами, кишковими непрохідностями, кровотечами везуть багато, і серед них ми теж виявляємо ковідних. Якщо їм не надати меддопомогу, люди помруть. Також маємо практику, що ургентно оперуємо ковідних хворих з інших медзакладів (з кровотечами, інфарктами) і повертаємо туди після операції. Дуже вдячний колегам із Мукачева та Сваляви, які забирають хворих з Ужгорода зараз. Розумію, що незабаром перестануть, бо у них є свої.

Не хотілося б, аби ужгородців везли далі, у Воловець. Тому я би дуже просив колег із закладів першої хвилі розширити свій ліжкофонд для ужгородців. Вони всі живуть і працюють тут, у місті, й треба зараз допомогти їм.

З іншого боку, прошу містян не виходити без нагальної потреби у місто. Окрім критичної інфраструктури, садочків та початкової школи, зараз треба зупинити все решта. Ресторани – тільки на винос, жодних весіль і днів народження. Нам треба припинити передачу інфекції в місті, щоб ситуація стабілізувалася, – наголошує Іван Курах.

ВІДКРИТИ НОВІ ЛІЖКА НЕ СКЛАДНО, ПРОБЛЕМА – ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇХ КИСНЕМ І ДЕ ВЗЯТИ ЛІКАРІВ

То що ж на Закарпатті з новими ковід-лікарнями? Чи будуть вони, коли і де саме з’являться? В ОДА наголошують, що нові лікарні для ковідних в області зможуть розгорнути тоді, коли існуючі 16 протягом п’яти днів будуть заповнені хворими на 75%. Наразі для цього розглядають Перечинську та Великоберезнянську райлікарні, де є реанімаційні хоч із якоюсь розводкою кисню. Про це говорять в ОДА та Перечинській ОТГ. Лікарі в Ужгороді кажуть, що додаткові ковідні місця треба розгортати на базі Ужгородської райлікарні та Середнянської лікарні, яка є на первинній ланці, але має початкову інфраструктуру.

Роман Шніцер - Відкрити в області нові ліжка для хворих на ковід не є проблемою, у нас достатньо райлікарень для цього, – каже Роман Шніцер, голова комісії Закарпатської облради з охорони здоров’я. – Але є дві великі проблеми. Перша – ці заклади мають бути хоча б по мінімуму забезпечені киснем. Друга – вони повинні мати спеціалістів, які зможуть працювати з хворими на ковід. Інфекційні хвороби потрібно лікувати інфекціоністам, або хоча б терапевтам, їх не вистачає, уже сьогодні під керівництвом інфекціоністів до лікування ковідних хворих залучають ортопедів, хірургів... Це – раз, ну, а друге: через інфікування із процесу випадають цілі ланки медиків.

За словами Романа Шніцера, дотепер Закарпаття не стикалося із таким навантаженням на систему охорони здоров’я.

- Коли влітку були завантажені ковідні лікарні, все ж хворіло менше людей і було менше важких випадків. Єдина вигода теперішнього моменту – досвід медиків, і можливо через це на фоні масового інфікування маємо певне зниження летальності. Також плюс – значно збільшилося тестування в області, щодня це 1000, іноді до 1,5 тисячі ПЛР тестів.

Втім, нинішню ситуацію важко прогнозувати в розвитку, каже Шніцер.

- Я думаю, що ми тепер десь близимось до піку. Єдине, як можна зараз вплинути на ситуацію, – це зупинити передачу вірусу. Тобто, жорсткий карантин і дотримання норм, а не так, як у нас все відбувається. Не розумію психології громадян і їхньої поведінки.

Думаю, що стримати ситуацію зможемо силами тих лікарень, які у нас зараз є в області, а це 16 медзакладів – тобто, за рахунок розширення ліжкофонду. Щодо того, аби запустити нові медзаклади, їх треба готувати, втім, зараз на забезпечення не вистачає ресурсів. Кисневі концентратори важко придбати на ринку, деякі постачальники поставляють їх через 50 днів, на це зараз великий попит. Можливо, варто для цього залучити міждержавні угоди – ми асоційовані члени ЄС, треба звернути на цей варіант увагу. В області штаб працює цілодобово і ситуація наразі під контролем. Я би не називав її критичною. Тим більше, в Ужгороді, якщо вона буде критична в області, то в Ужгороді – в останню чергу, адже є потужності обласних медзакладів, які мають і техзабезпечення, і спеціалістів. Критичною може бути ситуація на Закарпатті саме в районах, де ні такої техніки, ні спеціалістів нема. Це треба мати на увазі й дотримуватися карантину.

ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ЗАРАЗ ТРЕБА ЖОРСТКО КОНТРОЛЮВАТИ

- Те, що ситуація з ковідом ускладниться восени, говорили давно, не тільки ми, а й учені в світі. І це ще зараз ми не маємо поширення сезонного грипу, зауважте! – каже Василь Скрип, гендиректор Закарпатського центру легеневих хвороб. – Одна з причин цієї ситуації – це масове недотримання карантинних норм, тому кількість хворих у нас збільшується в геометричній прогресії. І треба готуватися до того, що ситуація погіршуватиметься: вже за місяць кількість хворих на Закарпатті зросте – ми прогнозуємо до 600 осіб на день.

Василь Скрип

Тому нам потрібно шукати резерви госпітальної бази – це перший вихід із ситуації, а другий – удосконалити роботу. Яким чином? Перше – організувати навчання первинної ланки в системі онлайн, через електронний зв’язок, постійне навчання і контроль за первиною ланкою з боку департаменту ОДА – є гаряча лінія, якщо сімейний лікар веде себе неадекватно, не направляє на тести, про це треба повідомляти.

Друге – має бути дуже жорсткий відбір хворих для госпіталізації, в лікарні треба класти людей із хворобою не менш як середньої важкості. Дуже часто зараз у нас ковідна хвороба супроводжується істеричним фактором: людина правдами-неправдами добивається того, аби її поклали в лікарню. Це погіршує її стан і вона займає ліжко. З такими хворими треба працювати, тому в області до цього повинні підключитися психотерапевти. Той же сімейний лікар має мати правильний вплив на пацієнтів і госпіталізувати людей за клінічними показами, а не через їхній страх. Ну, і третє – збільшити кисневі потужності. У нас у Центрі маємо 69% забезпечення киснем, а треба хоча б 80%. Ми вже розпочали процедуру із придбання додаткових концентраторів.

Підсумовуючи, скажу: до цієї ситуації треба було готуватися і варто готуватися ще до погіршення. Ми на Закарпатті у боротьбі з коронавірусом не виглядаємо гірше за інші регіони, у нас правильно було розгорнуто першу та другу хвилю, усі готові до заповнення лікарень. Зараз треба працювати над підготовкою до того, що буде далі.

ЯКЩО ОБЛАСТЬ РІЗКО СЯДЕ НА КАРАНТИН, ВТРИМАЄМО СИТУАЦІЮ, А ВЕСІЛЛЯ ЗАВЕДУТЬ НАС У ЦЕЙТНОТ

- Ситуація, яка зараз склалася в області, має причину: це грубі порушення населенням карантинних норм, – пояснює свою точку зору Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної лікарні ім. Новака. – Лікарні першої хвилі в Ужгороді заповнені на 100% фактично уже тиждень. Ми очікували цю ситуацію, але всі звернення до населення про дотримання карантину не мали жодного ефекту. Втім, протягом двох останніх днів бачу на вулицях більше масок.

Юрій Яцина

Щодо ситуації загалом, то вчора на селекторній нараді чітко врегулювали систему госпіталізації, і зараз прийняли програму з трьох кроків. Перше – робота з населенням області: маски, дистанція, дезінфекція. Друге – дотримання всіх вимог до червоної зони. Третє – посилити роботу сімейних лікарів із пацієнтами, аби не доводити до важких станів. А також психологічна робота, не має бути паніки. Бо виходить так, що маску носити ніхто не хоче, зате в лікарню хочуть усі.

Якщо два тижні витримаємо в такому режимі, матимемо спад. Спілкувався з колегами в Чехії: там два тижні локдауну дали ефект – передача вірусу зменшилася вдвічі. Тому якщо зараз Закарпаттю різко сісти на карантин, ми могли би втримати ситуацію. А якщо продовжаться весілля та дні народження, це заведе нас у цейтнот.

НОВІ ЛІКАРІ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ ВЖЕ У ВИХІДНІ

- Ситуація не критична поки що, але дуже напружена. Ми бачимо, що опорні лікарні в Ужгороді завантажені на 100%, додаткових місць у міській лікарні вистачило на два дні. Тобто, ми не справляємося зараз із тою високою захворюваністю, яку дають Ужгород та три ближні райони, – говорить Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні. – Прийняти усіх наших хворих сусіди не зможуть. Свалява уже не приймає, Мукачева теж надовго не вистачить. На мою думку, аби зараз вийти із ситуації, треба вже піднімати питання про відведення ліжок для ковідних хворих в Ужгородській райлікарні та Середнянській лікарні на первинній ланці. Я був із колегами в Перечині та Великому Березному, там теж можна організувати лікування цих хворих. І це не треба відкладати – до кінця тижня в області не буде місць у лікарнях. Нові лікарні знадобляться уже на вихідних чи на початку наступного тижня.

Михайло Поляк

Що ще треба терміново робити, – наголошує Поляк. – Зупинити передачу інфекції. Більша кількість хворих не пов’язані з більшою кількістю тестів, це поширення ковіду зросло! Тому я розумію, що економіка важлива, але життя людини вище від економіки. Підприємці це теж повинні зрозуміти. Зараз треба розірвати ланцюжок поширення, потрібен жорсткий карантин. Інакше ми потрапимо в колапс.

У нас в області зараз 1360 лікарів хворіють ковідом, вони перебувають на лікарняному. Які ще треба приклади, щоб люди зрозуміли, що нині не час, аби ходити в церкву, свадьбувати та святкувати масово дні народження? Так, для ресторанів це втрати. Але вас просять потерпіти два тижні. Інакше вже за кілька днів дійдемо до того, що хворі в коридорах будуть лежати.

Тетяна Когутич, Ужгород

Фото: Сергій Гудак та з відкритих джерел