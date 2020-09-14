Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні

З директором Комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обради Михайлом Поляком ми спілкувалися на початку епідемії COVID-19 в Україні у квітні. Саме його лікарня приймала в області перших хворих на коронавірус, і тоді Михайло Амброзійович вразив усю країну фактом, що за місяць лікування ковідних хворих у нього не заразився жоден медик (а ви пригадуєте, що на початку епідемії саме лікарі складали більш як половину інфікованих). Зараз, забігаючи наперед, скажу вам, що й за півроку в Поляка від пацієнтів не інфікувався жоден лікар. Утім, говорили ми не тільки про це. Умовно тема нашої розмови для Укрінформу з головним інфекціоністом Закарпаття звучала так: “Півроку з ковідом: висновки і прогнози”. Ми говорили з паном Поляком про найпоширеніші міфи про цей коронавірус (від “то все брехня” до “давно вже є ліки від ковіду”), про показові випадки (вразила розповідь про панотця, який пролікувався у стаціонарі, а тоді знову розповідав вірянам про вигаданий вірус і причащав усіх з однієї ложки), про те, що друга хвиля, якою лякають українців, насправді пройшла у липні-серпні, а зараз ми в очікуванні третьої. А також про те, до чого лікарі готуються далі. Адже ситуація напружена: інфекціоністи не знають, як поведеться ковід у сезон грипу та ГРВІ, в який ми ввійдемо у жовтні. Кажуть, що можливі випадки одночасного зараження грипом і ковідом, та як у такому випадку лікувати хворих, поки що ніхто не знає. ЗА ПІВ РОКУ У НПС ПОМЕРЛО ШЕСТЕРО ІНФІКОВАНИХ КОВІДОМ - Михайле Амброзійовичу, жінка з Мукачева, котра стала офіційно першою інфікованою ковідом на Закарпатті, лікувалася у вас. Відтак, ви стали першими в області, хто приймав хворих із коронавірусом. Скажіть, що для лікарів було найважчим на початку цього шляху? - Було важко саме тому, що ми мало спершу знали про цей коронавірус: як із ним себе поводити, що це за хвороба, які можуть бути наслідки, яке потрібне лікування. Але з часом врахували міжнародні протоколи, створили протокол для нашої лікарні, потім вийшов протокол український. Ми їх усі об'єднали і створили свій, потім ним користувалися інші колеги з інших районів. Він не є особливим, просто всі препарати та методики ми застосовували вже з поправкою на свій досвід. Найперше це стосувалося використання апаратів ШВЛ — у перший місяць у нас померли двоє хворих на ШВЛ. Це вже зараз ми знаємо, що треба тягнути важкого хворого на кисневій терапії до останнього і не підключати до апарату. Тоді ми того не знали. А ще ми боялися. Медики боялися, як працювати з цією особливо небезпечною інфекцією, боялися принести інфекцію додому — у нас нема змін, лікарі працюють у звичайному режимі щоденно, медичні сестри і молодші медичні сестри виходять на роботу кожну 3-4 добу. Але, зрештою, все це перемололося і станом на зараз ми маємо непогані результати. У нас за ці пів року пролікувалося 468 хворих на COVID-19, виписали ми 430, 100 з них були в реанімації, шестеро людей померло. А ще на початку епідемії була проблема із засобами індивідуального захисту, які неможливо було придбати, особливо респіратори, навіть гроші були, а купити не було де. - На початку пандемії, коли серед інфікованих ковідом в Україні половина були медики, ви говорили, що за місяць у вас не заразився жоден медпрацівник. Чи збереглася у вашому закладі ця тенденція? І чи погодитесь із твердженням, що зараз медики в країні хворіють вже менше тому, що вони просто за цей час перехворіли? - Ну, щодо нас — то в обласній інфекційці жоден лікар так і не захворів на ковід за ці півроку. У лікарні загалом захворіло на ковід 6 медпрацівників – це дві медсестри та чотири санітарки, двоє з них заразилися під час відпустки, десь у побуті. Тобто, зі 108 чоловік, які є у штаті, маємо шестеро інфікованих COVID-19. Це мізер. Якщо дотримуватися правил, заразитися ковідом мало шансів. Ці правила мають увійти в щоденний побут А щодо того, що медики зараз не інфікуються, бо вже всі перехворіли — ні, це не так. Не хворіють, бо навчилися поводитися з цією інфекцію на роботі, працювати у брудній зоні, правильно перевдягатися тощо. Ну, і лікарі знають, як не заразитися поза роботою. Адже інфекція поширюється тому, що 80% хворих мають слабко виражену симптоматику. Тому-то ми й кажемо, що треба дотримуватися маскового режиму, тримати дистанцію, мити руки і дезінфікувати. Якщо дотримуватися цих правил, заразитися ковідом мало шансів. Ці правила мають увійти в щоденний побут – і все. У НАЙБЛИЖЧІ РОКИ МАСКИ НЕ ЗНІМЕМО, ОСОБЛИВО МИ ТУТ, В УКРАЇНІ - А тим часом усі чекають, коли їх можна буде скасувати. То скажіть: скільки ми ще житимемо з масками? Як кажуть на Закарпатті – “наохтема” (назавжди — діал.) чи ще якийсь час треба потерпіти – і все? - Ну, в найближчі два роки ми їх не знімемо. Особливо тут, в Україні. В країнах, де більш дисципліноване населення, ковід здолають швидше. Гляньте на ситуацію в наших сусідів — угорців та словаків. У цілій Угорщині за добу стільки інфікованих, скільки у нас в одному лише Закарпатті (мова про 80-100 осіб). А в Словаччині за добу взагалі 8-12 чоловік. Це про що говорить? По-перше, про те, що населення дисципліноване, по-друге, про те, що працює поліція: там відслідковують через телефон усі твої рухи, і якщо ти на самоізоляції йдеш крім магазину ще кудись — штрафи серйозні. У нас же практично ніхто їх не платить узагалі. Я говорю навіть не про громадян, штрафи не платять і підприємці, що порушують правила карантину. У нас сьогодні більшість продавців працюють без масок. Якщо би поліція пройшлася закладами кілька разів на тиждень, картина була б не така. І на мою думку, цим треба займатися.

- А які ваші думки щодо вакцини? Коли ми її отримаємо і, головне, як це вплине на українську реальність? - Від вакцини багато буде залежати, але нам в Україні два найближчі роки доведеться справлятися без неї. Навіть якщо її винайдуть і вона буде ефективна та матиме доведену дію — у світі зараз така кількість населення, що цієї вакцини не буде в достатній кількості для всіх. Не всі країни зможуть собі дозволити її закуповувати. Думаю, вона буде недешева. Такі держави, як наша, не придбають її в потрібній для населення кількості. Тому треба готуватися до того, що вакцина в Україні буде для певних пріоритетних категорій населення — наприклад, лікарів, учителів та інших груп ризику. Але цей вірус ще не вивчений до кінця, тому ми не знаємо, чи достатньо буде виготовити вакцину одноразово, чи потрібно буде пристосовувати до нових штамів, відповідно до мутації вірусу щороку, як із грипом. МИ ЗАРАЗ МЕНШЕ ГОСПІТАЛІЗУЄМО, НІЖ УЛІТКУ - Яка ситуація у вас із ковідом наразі? На Закарпатті кілька помаранчевих зон, але все працює, школи стартували. Що з хворими — чи переповнені лікарні? - Якщо ми говоримо про Україну, то ситуація нехороша. Щодня за 2 тисячі нових хворих – це багато, дуже! У нас в регіоні — сотня хворих щодоби. Це багато, але не критично. У нас зараз додалося “помаранчевих” міст і районів, але на Закарпатті не перевантажені лікарні, госпіталізація в області зменшилась. Важку ситуацію ми мали у липні-серпні, сьогодні завантаженість становить 47,5%. Тому ситуація більш-менш стабільна. Єдине — у нас високий показник смертності, це 3,5%. Загалом в Україні він менший. - Так, на Закарпатті від COVID-19 щодня двоє людей помирає.... - І це багато. - Як думаєте, при перегляді зонування за два тижні вже матимемо червону зону? - Не сказав би. Повторюсь, ми зараз мало госпіталізуємо. Але й не скажу, що справа пішла на покращення. - Чому? - Тому що діти пішли в садки та школи, і я не думаю, що у школах там усі здорові. Уже невдовзі матимемо перші результати і будемо бачити, як розвиватиметься ситуація далі. - Якщо червона зона, у медиків роботи побільшає? - Думаю, так. Але червона зона — це посилення карантину, яке має призупинити передачу вірусу. - Яка цифра інфікованих на щодень для Закарпаття критична? Сто чоловік? 120? - У нас було в липні понад 120 осіб щодня в певний період. Це занадто. І тоді доводилося багато хворих госпіталізовувати, лікарні були перевантажені, особливо в Ужгороді. - Чому саме липень був критичний? - Перед тим було послаблення карантину – і це дало “результати”. Масові весілля, релігійні служби в храмах, випускні тощо. У МОЄМУ ТОПІ – СВЯЩЕННИК, ЯКИЙ ЛЕЖАВ ІЗ КОВІДОМ, А ПОТІМ ДАЛІ РОЗКАЗУВАВ ПАСТВІ ПРО ВИГАДАНИЙ ВІРУС - Хотіла окремо поговорити з вами про міфи щодо ковіду. За пів року їх у нас ого-го скільки, і ви тут у лікарні також мали наслухатися чимало. Чи можете виділити якийсь топ? Ми пам'ятаємо, як починалося з того, що більшість казала: “де ті хворі” і “то все брехня”... - Та це й досі актуально! Ми і досі з таким зустрічаємось, із цим парадоксом: у нас купа хворих у лікарнях, а українці не визнають вірус. Поки це не стосується конкретної людини чи її близької родини, вона ходить і говорить про видуманий вірус. У нас багато таких було. Але найбільше особисто мене здивував священник, який цей ковід переніс, лікувався тут у нас, лежав у стаціонарі, але потім на службі й далі говорить про вигаданий вірус і причащає всіх вірних з однієї ложки. Особливо це стосується Московського патріархату. Так робити не годиться. - Говорять також, що COVID-19 — це всесвітня змова медиків, які на ньому заробляють нереальні гроші. Ви та ваші лікарі в обласній інфекційці багато нажили, зізнавайтеся? Провів би екскурсію Фомам невіруючим у відділенні інтенсивної терапії - О, ми постійно це чуємо від людей. І я би дуже хотів у якості експерименту (розумію, що ніхто мені його провести не дасть) завести у ковідне відділення таку людину, одягнути її на 5 годин у костюм біозахисту – з маскою, щитком – і щоб вона походила 5 годин так, як лікарі: не п'є, в туалет не ходить, дихає через маску. Бувало влітку таке, що у мене лікарі непритомніли на обході. А ще я провів би екскурсію таким Фомам невіруючим у відділенні інтенсивної терапії, щоб вони хоча б через віконечко побачили, як дихають ковідні хворі, яка у них сатурація — а вона від 80 до 90 на 15-20 літрах кисню. При такій ситуації людина задихається і навіть повернутися не може, бо якщо повертається, то сатурація падає до 60.

КОЖНОГО ВАЖКОГО ЛІКУЄ ЦІЛА БРИГАДА ЛІКАРІВ - Часто говорять також, що насправді від ковіду ліки вже давно винайдено, навіть називають препарати, мовляв, три таблетки — і здоровий. - Це все обман. Ліків від ковіду нема. І взагалі, лікувати COVID-19 дуже важко, бо досі ми прямо на вірус не впливаємо, ми лікуємо його симптоматично: з'явилася гарячка — збиваємо, підскочив тиск — збиваємо, розвинулася пневмонія — призначаємо антибіотики. Тому нема дієвих противірусних чи антибіотиків від ковіду. Так само не помагає вживання часнику й цибулі, вплив низьких чи високих температур... З нашої практики скажу, що стільки, як з важкими ковідними, в інфекційці не возяться ні з ким. Кожного такого треба лікувати індивідуально. У нас ранок починається щодня з оперативної наради – якщо є важкий хворий, обговорюємо, збираємо консиліум і радимося: це ми дали, це дали, воно не помагає, на що можна поміняти, спробуємо ще оце... І так щодня. Важкого ковідного лікує не один лікар, а ціла команда. Вважаю, що у нас найменше хворих померло в порівнянні з іншими, бо є стабільна команда лікарів, яка має досвід. Також багато важать медсестри: наші уміють побачити і сигналізувати лікарю, що з хворим щось не те. Якщо призначити студентів наглядати за хворими, ці моменти можна пропустити. Ну, і треба сказати, що у випадку з ковідом у нас нема такого протоколу, як, наприклад, при менінгококовій інфекції з чіткою послідовністю зміни антибіотиків. От про “Плаквеніл” спочатку говорили мало не як про панацеєю від коронавірусу — так ми його дуже мало призначали, бо він пацієнтів із серцевими захворюваннями може легко на той світ загнати. 10 разів треба подумати, чи давати противірусне хворому, бо йому може погіршати (усі ці препарати мають багато побічних дій). У БОРОТЬБІ З КОВІДОМ МОЖЕ ПОМАГАТИ ПЕРЕХРЕСНИЙ ІМУНІТЕТ - Ще один міф — про те, що українці порівняно легко переносять ковід. Мовляв, у більшості таки легка форма, і нам помагає те, що населення вакциноване БЦЖ, і смертність у нас низька, і повітря чисте... Досліджено, що імунітет виробляється лише на 3-4 місяці, бо вірус швидко мутує - Так, а потім ми мали по 100 хворих у Міжгірському районі, з якими лікарі не знали що робити. Повірте, імунітету від ковіду нема! Навпаки, є повторні випадки зараження. Досліджено, що імунітет виробляється лише на 3-4 місяці, бо вірус швидко мутує. Хоча може бути перехресний імунітет. - Тобто? - Ну, є ж інші коронавірусні інфекції, й якщо людина перехворіла ними, у неї є перехресний імунітет, тоді вона легше переноситиме COVID-19. - А ті, що повторно заражаються, легше переносять ковід удруге? - Необов'язково. Таких випадків описано небагато, але навіть я вже знаю таких людей. В цьому випадку, про який відомо мені, людина як уперше легко перенесла, так і вдруге. Але це молода людина. Думаю, якби вона була старша, важкий перебіг був би обидва рази. - Часто чую від знайомих фразу, що вони втомилися боятися вірусу, і краще вже ним заразитися і перехворіти. Мовляв, щоб більше не смикатися і спокійно далі собі жити. Чи правильна це тактика? - Ні, я б не радив нікому спеціально заражатися ковідом, щоб перехворіти і «спокійно жити». Я би зазначив, що у нас було чимало і молодих людей у важкому стані. Багато що залежить тут від імунної системи, а справи такі, що ніхто з нас не знає, як саме зреагує ваша імунна система на вірус. Це справа доволі ризикова, тому ковідні весілля я б людям не радив. Краще взяти до уваги приказку: береженого і Бог береже. Не йди там, де багато людей, якщо пішов — тримай дистанцію, одягай маску і мий руки. Цього достатньо, аби не заразитися. БІЛЬШІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ДО НАС ПОТРАПЛЯЮТЬ ЗАПУЩЕНІ, ЦЕ СВІДЧИТЬ ПРО НЕ ЗАВЖДИ ЯКІСНУ РОБОТУ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ - Говорять також і навпаки, що зараз українці важче переносять ковід, бо вірус мутував і нині він агресивніший, люди мають більше пневмоній. - Ми не маємо таких досліджень, які б це довели чи спростували. Я думаю, що літні часті й важкі випадки зараження, що вимагали госпіталізації, – це наслідок широкого розповсюдження COVID-19 у країні. Вчасно не визначали, не встигали дивитися, до нас ці люди вже потрапляли у запущеному стані — й ми мусили майже усіх госпіталізувати. І зараз більшість хворих до нас потрапляє в запущеному стані. Це говорить про те, що десь недопрацьовує первинна ланка.