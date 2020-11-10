В Україні буде сухо і туманно до кінця тижня

В Україні у середу опади не очікуються, на Правобережжі туман, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. На Правобережжі країни вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на Одещині та Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 11 листопада без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°, на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

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Синоптики 12-13 листопада опадів не прогнозують. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, у західних та південних областях 4-9°.

На Київщині опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Згідно з прогнозом синоптиків, 14- 15 листопада в Україні утримається суха погода, лише вдень 14 листопада у північно-східних областях місцями невеликі опади. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу (у східних та північно-східних областях до 7° морозу); вдень 0-6° тепла, на Прикарпатті 3-8°; на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

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У столичному регіоні 14- 15 листопада без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.