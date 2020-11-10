На базі колишнього тубдиспансеру у Львові розгорнуть 300 COVID-ліжок

За півтора місяця хворих із коронавірусом зможуть госпіталізувати у відділення колишнього протитуберкульозного диспансеру, що у Львові на вулиці Бой-Желенського. Після санітарного ремонту та налагодження кисневої системи тут розгорнуть ще додаткових 300 ліжок.

Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Укрінформ.

«На базі Львівського протитуберкульозного диспансеру розгортаємо додаткові 300 ліжок для тимчасового госпіталю. Там зараз відділення немає, це колишній обласний профілакторний диспансер. В старому приміщенні потрібно провести санітарні ремонти, облаштувати меблями та набрати персонал. Повністю провести кисневу мережу, бо стара не підлягає реконструкції. Потрібно близько півтора місяця, щоб це запрацювало», – розповів Чемерис.

На сьогодні зазначені корпуси не використовуються і належать "Центру легеневого здоров'я у Львові".

Як повідомляв Укрінформ, Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги готує ще 350 ліжок для пацієнтів з COVID-19, у ній з’явиться 650 місць для хворих з коронавірусом.

За увесь час пандемії на Львівщині підтверджено 34304 випадки інфікування коронавірусом, з них 995 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1619 ПЛР-тестів. 550 — позитивні. Серед них львів'ян — 195.

За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб, одужало – 214 657, летальних випадків – 8 756.