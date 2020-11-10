На стадіоні «Арена Львів» можуть розгорнути COVID-шпиталь

Якщо всі ліжка в медзакладах Львівщини будуть заповнені хворими на коронавірус, для розгортання мобільного госпіталя можуть використати стадіон «Арена Львів».

Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали для всіх територій держави, тому ми розглядаємо, як можливість спроткомплекси та «Арену Львів», - повідомив Чемерис.

Наразі загальна завантаженість ліжок із хворими на коронавірус становить 64,7%.

Також Чемерис повідомив, що розглядають варіант залучення студентів-медиків та інтернів до роботи з хворими на коронавірус, якщо ситуація з пандемією в області погіршиться.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії на Львівщині підтверджено 34 304 випадки інфікування коронавірусом, із них 995 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1619 ПЛР-тестів. Відтак, 550 — позитивні. Серед них львів'ян — 195.

В Україні станом на 10 листопада зафіксовано 10 179 нових випадків захворювання на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.