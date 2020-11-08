У Львові від COVID-19 помер завідувач відділення інфекційної лікарні

Від ускладнень коронавірусу у неділю помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

Як передає Укрінформ, про це повідомила керівник Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко-Тімко у Фейсбуці.

«Коронавірус забрав життя ще однієї Людини. Це лікар, завідувач гепатитним відділенням Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Мартинюк Ігор Іванович. Друг, колега... був. Плакати не хочеться. Хочеться кричати, коли вірус забирає життя фізично здорової і ще молодої людини», - написала вона.

Керівник обласного лабораторного центру закликала людей дотримуватися усіх вимог карантину.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.