У Львові попрощалися з десантником, який загинув на Донбасі

У Львові біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулося прощання з бійцем Олегом Свинариком, тіло якого сьогодні, 10 листопада, привезли на Львівщину з Луганщини.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Біля пам’ятника Шевченкові відбулося прощання з новітнім Героєм Олегом Свинариком. 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади загинув вранці 7 листопада на Луганщині. Хлопець родом із села Арламівська Воля Мостиського району», - йдеться в повідомленні.

У серпні 2019 року юнак добровільно виявив бажання нести службу за контрактом та був призваний Мостиським РВК. У зоні бойових дій перебував упродовж місяця.

Олег Свинарик – 329-й воїн зі Львівщини, який віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність України. У загиблого залишилися батьки і два брати.

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Як повідомляв Укрінформ, українська делегація в ТКГ зазначила, що за попередніми даними, причина смерті 20-річного бійця 80-ї десантно-штурмової бригади Олега Свинарика небойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції України.