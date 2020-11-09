На Житомирщині прощаються з полярником Василем Омеляновичем

У місті Малин на Житомирщині прощаються з кухарем 25-ї Української антарктичної експедиції Василем Омеляновичем, який помер на станції «Академік Вернадський».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На прощання з Омеляновичем зібралися рідні, друзі, знайомі та колеги. Його поховають на кладовищі в рідному Малині.

У Національному антарктичному науковому центрі поінформували, що є офіційне свідоцтво про смерть полярника. Чилійські правоохоронці констатували причину його смерті через асфіксію (задушення).

У Малині прощаються з полярником Василем Омеляновичем / Фото надали Олена Кузнєцова та Вікторія Гнатюк

Чоловік уже вп'яте був в експедиції. Омелянович народився у 1985 році, проживав у Малині. Він брав участь у 16-й, 18-й, 20-й, 23-й і 25-й антарктичних експедиціях.

У полярника залишилися батьки та старший брат.

Як повідомляв Укрінформ, 8 травня на станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередніми даними, він скоїв самогубство.

22 червня тіло Омеляновича доставили з Антарктиди до Республіки Чилі. Місцеві правоохоронці провели судово-медичну експертизу. Офіційна ідентифікація завершилася 15 жовтня.

7 листопада тіло полярника доставили в Україну.