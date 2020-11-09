На Житомирщині прощаються з полярником Василем Омеляновичем
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На прощання з Омеляновичем зібралися рідні, друзі, знайомі та колеги. Його поховають на кладовищі в рідному Малині.
У Національному антарктичному науковому центрі поінформували, що є офіційне свідоцтво про смерть полярника. Чилійські правоохоронці констатували причину його смерті через асфіксію (задушення).
У Малині прощаються з полярником Василем Омеляновичем / Фото надали Олена Кузнєцова та Вікторія Гнатюк
Чоловік уже вп'яте був в експедиції. Омелянович народився у 1985 році, проживав у Малині. Він брав участь у 16-й, 18-й, 20-й, 23-й і 25-й антарктичних експедиціях.
У полярника залишилися батьки та старший брат.
Як повідомляв Укрінформ, 8 травня на станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередніми даними, він скоїв самогубство.
22 червня тіло Омеляновича доставили з Антарктиди до Республіки Чилі. Місцеві правоохоронці провели судово-медичну експертизу. Офіційна ідентифікація завершилася 15 жовтня.
7 листопада тіло полярника доставили в Україну.