Делегація України в ТКГ назвала можливу причину смерті десантника на Донбасі

Ймовірною причиною смерті 20-річного бійця 80-ї десантно-штурмової бригади Олега Свинарика є самогубство.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська делегація в ТКГ у Телеграмі.

"7 листопада в Луганський області загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад.

За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції Украіни. Спекуляції щодо «...можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ», які розповсюдили деякі посадові особи та ЗМІ, вважаємо неприпустимими", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, вранці 7 листопада на Луганщині загинув 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик. Юнак був родом із Мостиського району Львівщини.

фото: mil.gov.ua