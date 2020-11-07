На Донбасі загинув двадцятирічний боєць десантно-штурмової бригади

Вранці 7 листопада на Луганщині загинув 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик. Юнак був родом із Мостиського району Львівщини.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Сьогодні удосвіта на війні загинув наш земляк Олег Свинарик, родом з села Арламівська Воля Мостиського району. Трагедія сталася на Луганщині. Хлопцеві було всього 20 років. У нього залишися батьки і два брати. Торік у серпні Олег добровільно виявив бажання нести службу за контрактом. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді", - написав Козицький.

Він висловив щирі співчуття рідним та близьким Олега.

Офіційної інформації про те, коли тіло загиблого доправлять додому наразі немає.