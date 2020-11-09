На Львівщині ФОПи перекрили низку міжнародних автотрас

На Львівщині близько тисячі активістів з різних районів області, представники руху #SaveФОП зранку перекрили рух на 6-ти трасах міжнародного значення, вимагаючи зберегти мікробізнес в Україні.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

«Перекриття відбувалися на 6 км дороги Західний обхід Львова, на трасі М-06 Київ - Чоп біля Стрия (616 км) та на 527 км. Також на 150 км траси М-09 Львів - Рава-Руська і на 49 км автодороги М-10 Льві - Краковець. Активісти перекрили рух і в Самборі, і на вул. Городоцькій у Львові. У всіх випадках від 50 до 200 осіб ходили по пішохідному переходу на автомобільних дорогах та блокували рух автомобілів в усіх напрямках. О 12 годині акція завершилася», - повідомила Рибій.

На місцях працювали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативні групи.

Це вже не перша акція протесту підприємців Львівщини. Як повідомляв Укрінформ, починаючи з вересня ФОПи вимагають "права на працю, гарантованого Конституцією України", тобто не закривати «вибірково» підприємства на карантин. А також прийняти законопроєкти 3853-1(2) і 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. У тому числі підприємці виступають проти впровадження фіскальних касових апаратів.

Раніше, під час перебування у Львові Президента Володимира Зеленського, він вийшов до підприємців-пікетувальників, які перекрили дорогу його кортежу. Президент сказав, що дасть доручення розібратися з проєктами підприємців про скасування касових апаратів для мікробізнесу та спрощення системи оподаткування, а також зустрітися з представниками для обговорення цих питань.