У Львові тривають масові акції, підприємці вимагають захистити малий бізнес

Близько двох сотень представників малого бізнесу Львівщини зібралися 22 вересня біля будівлі Львівської обласної ради, де саме зараз відбувається сесія. Вони вимагають, щоб обласні депутати звернулися до Верховної Ради з проханням якнайшвидше розглянути законопроєкти, які передбачають спрощення оподаткування.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні всі вийшли сюди, бо малий бізнес може фактично померти. Якщо ці закони введуть з 1 січня, то вони знищать нас через системи штрафів і кеш-беку. Фактично наша влада не підтримує, а вбиває мікробізнес. З іншого боку, малий і середній бізнес у всьому світі - це основа економіки. Але наша влада цього не розуміє" - каже один із учасників акції, підприємець Богдан Рабешко.

Пікетувальники зазначають, що є рішення Львівської обласної ради, про звернення до Верховної Ради про невідкладний розгляд законопроєктів 3853-1 та 3993, які стосуються спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу. Ще однією вимогою виступає заклик не зобов’язувати їх встановлювати касові апарати. "Бо з 1 січня для нас може настати чорний день", - наголошують підприємці.

З 1 січня 2021 року фізичні особи-платники єдиного податку, які не платять ПДВ, вестимуть облік діяльності у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат. Також фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування і фізичні особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності за встановленою формою в паперовому чи електронному вигляді.

До учасників акції вийшов голова Львівської ОДА Максим Козицький, який пообіцяв посприяти у розгляді законопроєктів, щоб не допустити утисків прав підприємців під час карантину, які й так зазнали значних втрат.

Від стін Львівської ОДА учасники акції рушили до міської ради, де вимагали відставки міського голови Андрія Садового, оскільки, на їхню думку, він "робить все, щоб знищити ФОПи у Львові". Опісля колона рушила на початок вулиці Городоцької з гаслами «Садового у відставку», де на дві години перекрили рух транспорту.

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Як повідомляв Укрінформ, під час перебування у Львові Президента Володимира Зеленського, він вийшов до підприємців-пікетувальників, які перекрили дорогу його кортежу. Президент сказав, що дасть доручення розібратися з проєктами підприємців про скасування касових апаратів для мікробізнесу та спрощення системи оподаткування, а також зустрітися з представниками для обговорення цих питань.