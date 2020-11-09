Голова Рівненської ОДА захворів на COVID-19
Укрінформ
Голова Рівненської обласної держадміністрації Віталій Коваль заразився коронавірусом - ПЛР-тест показав позитивний результат.
Про це очільник ОДА повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Почуваю себе нормально. Ускладнень немає. Впродовж двох тижнів буду вдома, але працюватиму в онлайн-режимі", - зазначив Коваль.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 687 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіли 469 018 осіб.
Фото: rv.gov.ua