Азербайджанська діаспора - про напад на консульство в Харкові: Це могла бути провокація

Невідомі, які скоїли напад на азербайджанське консульство в центрі Харкова, могли мати на меті спровокувати ситуацію для розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Таку думку висловив кореспондентові Укрінформу голова Харківського обласного товариства азербайджансько-української дружби "Достлуг" Мурад Омаров.

"Дати сьогодні точну оцінку події - а вночі невідомі обстріляли будівлю Почесного консульства Азербайджанської Республіки, що на вулиці Ярослава Мудрого в центрі Харкова - досить складно. Розслідуванням займається поліція та СБУ, і, ми впевнені, винних буде знайдено. Водночас, одна з версій, з огляду на військовий конфлікт у Карабаху, що невідомі могли використовувати ситуацію для розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - зазначив Омаров.

Проте, за його словами, азербайджанська діаспора (ред. - у Харківській області мешкають до 50 тисяч азербайджанців) не конфліктує з іншими діаспорами: "Наше завдання - уникнути провокацій".

Читайте також: МЗС засуджує обстріл консульства Азербайджану в Харкові

"Військовий конфлікт у Карабаху відбувається за межами України, а тут військового конфлікту немає. Ми, члени азербайджанської діаспори, живемо за законами України і знаємо, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки так само, як і Азербайджан підтримує територіальну цілісність України", - підкреслив Омаров.

За його словами, зараз харківське обласне товариство азербайджансько-української дружби "Достлуг" готується до свята: "9 листопада - День національного прапора Азербайджану. Віримо, що в Харкові нам ніщо не завадить його відсвяткувати".

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада близько 02.30 до поліції Київського району Харкова надійшло повідомлення про те, що спрацювала сигналізація в будівлі, де розміщено Почесне консульство Азербайджанської Республіки.

Читайте також: У Харкові поліція взяла під цілодобову охорону консульства Азербайджану та Вірменії

На місце події виїжджали керівництво та оперативна група Київського райвідділу поліції Харкова. Під час огляду виявлено та вилучено дві гільзи та залишки металу від куль.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України з санкцією у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину. Камери відеоспостереження зафіксували двох молодих чоловіків зі зброєю в руках, схожою на пістолет з глушником.

Фото: azconsulate.com.ua