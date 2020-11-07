МЗС засуджує обстріл консульства Азербайджану в Харкові

Міністерство закордонних справ України засуджує обстріл приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки у Харкові та зазначає, що винні будуть притягнені до відповідальності.

Про це Укрінформу заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко. "Рішуче засуджуємо вчинений невідомими особами обстріл приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м.Харків. Правоохоронні органи уже розпочали необхідні слідчі дії", - зазначила Зеленко. У МЗС наголосили, що винні мають бути знайдені й притягнені до відповідальності. Читайте також: Поліція взяла під охорону консульства Азербайджану й Вірменії у Харкові Як повідомлялося, в ніч на 7 листопада невідомі обстріляли приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в Харкові. Фото: поліція