У Харкові поліція взяла під цілодобову охорону консульства Азербайджану та Вірменії

Поліція взяла під цілодобову охорону будівлі консульств Азербайджану та Вірменії у Харкові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харкові та Почесного консульства Республіки Вірменія в м. Харкові взяті поліцією під цілодобову охорону", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що невідомі здійснили постріли у вікно та вхідні двері будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки.

Також зазначається, що 7 листопада близько 02:30 від оператора служби "102" надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації в установі по вулиці Ярослава Мудрого. На місце виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група районної поліції.

В ході огляду поліцейські виявили та вилучили 2 гільзи та 3 залишки металу.

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Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

На даний час поліцейськими вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові вночі обстріляли консульство Азербайджану.

Фото: Національна поліція