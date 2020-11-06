У центрі Одесі шукали вибухівку у навчальному закладі

Поліція перевірила інформацію про замінування навчального закладу в центрі Одеси, однак жодних вибухових пристроїв не виявлено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Зазначається, що повідомлення про замінування надійшло на електронну адресу поліції. На місце події були скеровані працівники Вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції.

"Приміщення та прилеглу територію навчального закладу перевірили, жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявлено", - поінформували правоохоронці.

Як додали у поліції, під час перевірки довелося евакуювати 150 осіб.

Раніше повідомлялося, що 6 листопада об 11:30 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування Апеляційного суду в Одесі.