У Миколаєві чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю – поліція

У Миколаєві правоохоронці затримали п'яного чоловіка, який облив хімічною речовиною свою родину та завдав опіків жінці та двом дітям. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Повідомлення про те, що до місцевої лікарні з хімічними опіками доставлені 33-річна жінка та двоє її дітей, 15-ти та одного року, поліцейські отримали ввечері 31 жовтня від медиків. У ході проведення слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодження мешканці райцентру та її дітям під час сварки завдав 31-річний співмешканець, який у стані алкогольного сп’яніння повернувся додому. Нетверезий чоловік схопив пляшку, у якій знаходилась невстановлена хімічна речовина, та облив нею жінку, 15-річного сина та однорічну доньку”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, потерпілі наразі знаходяться у медичних закладах. Зловмисника ж поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство», за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Пляшку, у якій знаходилась невстановлена рідина, поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом буде обраний запобіжний захід, повідомили в пресслужбі.