У Чернігові ще одна лікарня приймає хворих з коронавірусом

У Чернігові до прийому хворих з коронавірусом підключили ще одну лікарню - міську №1.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця міської ради Наталія Чусь.

«За даними обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, до прийому хворих на коронавірус у Чернігові підключається також міська лікарня №1. Там планується розгорнути 90 нових інфекційних ліжок. Їх перепрофілюють із тих, що були в інших відділеннях», - сказала вона.

За інформацією з управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради, госпіталізація таких хворих у цю лікарню розпочалася 5 листопада. Для закладу вже закупили 25 кисневих концентраторів.

У міських лікарнях №2 і №3, залучених раніше до лікування хворих на CОVID-19, заповнено близько 88% ліжко-місць. Кисню для всіх, хто його потребує, у медичних закладах Чернігова вистачає.

Зараз до лікарень госпіталізують лише пацієнтів, які мають ускладнення та яким важко дихати.

З 19 жовтня Чернігів перебуває в червоній епідемічній зоні. На сьогодні в місті зареєстровано 2875 випадків інфікування коронавірусом. Нині хворіє 1620 людей, летальних випадків зафіксовано 36.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу 9721.