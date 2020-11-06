На Буковині проводять найбільше ПЛР-тестів на мільйон осіб серед областей України

На Буковині за час пандемії коронавірусу проведено 125 989 ПЛР-тестів на один мільйон осіб.

Цей показник найвищий серед усіх областей України, за винятком Києва, повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук Чернівецької обласної держадміністрації.

"Чернівецька область – друга в Україні за кількістю зроблених ПЛР-тестів на COVID-19. Від початку епідемії число проведених досліджень на Буковині складає 125 989 на один мільйон осіб. Вищим цей показник є тільки у Києві, тут він становить 230 193", - йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначають, що Буковина також належить до регіонів, де ПЛР-тестування роблять найшвидше - результат можна отримати у середньому за день.

"За останні десять днів кількість зразків, що надходять до лабораторії, значно зросла. Якщо у вересні-жовтні в середньому ми робили по 700 ПЛР-тестів на добу, то зараз – по 1300. Однак це не вплинуло на час отримання результату. Про діагноз пацієнти, як і раніше, дізнаються не пізніше, ніж за 24 години", – поінформувала виконувач обов’язків директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України" Наталія Гопко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 листопада в Україні зареєстровано 440 188 випадків зараження коронавірусом, зокрема за добу - 9721. За час епідемії проведено 3 521 175 ПЛР-тестувань.