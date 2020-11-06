Львів епідемічний. Медики «швидкої» розгортають центр для хворих на COVID

Місто стрімко збільшує кількість місць у лікарнях і закуповує кисневі концентратори

Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги готує ще 350 ліжок для пацієнтів з COVID-19. Таким чином через два тижні вона стане лідером в Україні із забезпечення хворих з коронавірусом — матиме 650 місць з кисневим забезпеченням.

Клінічна лікарня швидкої допомоги у Львові – найбільша медустанова в Західній Україні. Вона розрахована на 910 ліжок, тут працює 7 центрів і 25 відділень. Інтенсивні зміни та реструктуризація активно розпочались у лікарні після призначення генеральним директором волинянина Олега Самчука. Прагнучи вивести медичні послуги на якісний рівень європейських стандартів, тут почали створювати нові відділення та центри, які працюють із сучасним обладнанням, зробили ремонт та залучили найкращих фахівців…

У керівництва лікарні – плани були грандіозні, але ніхто не передбачав коронавірусу.

Львівська «швидка» не була включена до лікарень першої хвилі, таким чином планувалося розділити потоки хворих. Але чомусь не врахували, що інфіковані COVID-19 також можуть, зокрема, зламати ногу, отримати серцевий напад, чи їх може збити машина – а це нагальна екстрена допомога.

Навесні в ЛКЛШД розгорнули 100 ліжок для хворих коронавірусом, пізніше МОЗ зобов’язав – до 250 ліжкомісць, зараз їх 300. З них 280 уже зайняті хворими.

Швидкий приріст інфікованих COVID-19, які потребують госпіталізації, знаходяться в середньому або важкому стані й не можуть дихати без кисневих концентраторів – проблема всієї України.

Львівська клінічна лікарня знайшла вихід, як збільшити кількість ліжкомісць аж до 650.

НА МІСЦІ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

- Ми прийняли термінове стратегічне рішення про те, що нам необхідно у вкрай короткі терміни розгорнути ще одну COVID-зону. – розповідає заступник генерального директора ЛКЛШД із лабораторно-діагностичної служби Наталя Мотринець. – Ми не можемо закрити двері перед 301 чи 310 пацієнтом, сказавши: вибачте, немає місця. Ми створимо умови, за яких кожен львів’янин чи житель області, що потребуватиме нашої допомоги, її отримає.

Наталя Мотринець

Нову зону для хворих на коронавірус облаштовують в одному із корпусів лікарні, частину якого винаймав медичний коледж. На двох поверхах і планують розгорнути 350 додаткових ліжок, забезпечених киснем.

- Це все відбувалося блискавично: треба було “ні з чого” знайти великі кошти для того, щоб провести всі ремонтні роботи, – каже Мотринець. – За добу генеральний директор Олег Самчук все організував, знайшов людей і ремонт уже йде на повну.

АРХІВ – НА СТРИХ, СТУДЕНТІВ – НА ДИСТАНЦІЙНЕ

- Зараз є тенденція до збільшення кількості важких пацієнтів. – розповідає Марта Сайко, завідувачка першим відділенням терапії. – Хворі лікуються вдома, і за певний період з’являється дихальна недостатність – а коли вони потрапляють у лікарню, більшість із них є кисневозалежними. Якщо порівнювати з літом, коли в нас було 30% важких, то зараз це понад 50%. Зазвичай це старші люди, але є й такі, що мають супутній анамнез: цукровий діабет, ожиріння серця, онкологічні захворювання. Їх не можна лікувати амбулаторно, вони потребують стаціонару.

Марта Сайко

Як зазначають лікарі, керівництво медичного коледжу пішло назустріч ініціативі створення тут відділення для хворих коронавірусом, мовляв, зараз і так навчання відбувається дистанційно, а далі – час покаже.

За словами Марти Сайко, сам проєкт ще напрацьовують: деякі стіни будуть зносити, інші споруджувати, але однозначно – між ліжками будуть перегородки. Приміщення непрофільні – це актові зали, аудиторії, кабінети. Ремонт тут був дуже-дуже давно.

...Повз нас проходять працівники зі стосами паперів, коробками з медичними документами. Виявляється, у цьому корпусі розміщується також архів лікарні швидкої допомоги. Прямуємо туди.

В архіві серед численних стелажів – мільйони медичних історій.

Мирослава Допко

- Історії зберігаються 25 років, операційні журнали – 75, окрім того, тут є ще історії з травмпункту, які зберігаються 5 років, з приймального відділення – 3 роки, стаціонари також зберігаємо 25 років – дуже великий об’єм. Нам уже тут місця не вистачало, а тепер переселяємося на стрих, точніше по-модному – у «пентхаус» чи «лофт», – каже Мирослава Допко, яка працює в архіві з 1996 року. – Я свою роботу дуже люблю, ми з напарницею Марічкою багато тут зробили, щоб був порядок. Але ж час зараз такий, ковідних треба лікувати – то є життя, а це (показує на документи) – папір.

- Тут, на першому поверсі роботи значно менше, ще трохи – і вже можна буде ставити ліжка, але ми зараз піднімемося на другий, і ви побачите, які колосальні обсяги роботи ми запланували на наступні два тижні, – підганяє нас Христина Каспшишак, керівник відділу комунікації ЛКЛШД.

СІМ ПІДРЯДНИКІВ ПОГОДИЛИСЯ ОБЛАШТУВАТИ ВСЕ ЗА ВЛАСНІ КОШТИ

Ритм роботи на другому поверсі важко порівняти зі спокійним збиранням архівних документів на першому. Тут шум, гам, тарарам – вибивають стіни, зривають паркет, збирають будівельне сміття, працюють перфоратори… десятки робітників, і дедлайн дуже жорсткий.

- Тут був великий актовий зал, кілька аудиторій. Усі приміщення – в занедбаному стані. На щастя, знайшлися волонтери, які долучилися до цієї місії. Понад 30 млн грн потрібно, щоб зробити тут ремонт. Сім провідних львівських підрядників погодилися все облаштувати за свої кошти. Також ми домовляємось у різних установах про надання ліжок, білизни, яку на волонтерських засадах шиють ПТУ – всі сили зараз акумульовані тут, – розповідає Наталія Мотринець.

Олександр Шаповал (зліва)

Олександр Шаповал – представник компанії підрядника, яка виконує ремонтні роботи – каже, що пропозицію від лікарні підтримали одразу:

- За два тижні у приміщеннях буде зроблена нова стеля, оздоблено стіни, на підлозі постелимо лінолеум, замінимо двері, вікна на нові металопластикові. Повністю, по-новому проведемо електрику та пожежну сигналізацію. Будівельники працюють у посиленому режимі з восьмої до восьмої. Роботу оплачують підрядники – це благодійна акція. Все для того, щоб зупинити COVID-19, – каже він.

ПОТРІБЕН МЕДПЕРСОНАЛ

Якщо виходити з розрахунків, якими діляться лікарі, то для забезпечення повноцінного догляду за пацієнтами з коронавірусом, які перебувають на кисневому забезпеченні, потрібна 1 медсестра й 1 санітарка на 20-25 людей.

- Ми перепрофільовуємо наших працівників із планових відділень, але цих людей не вистачить – каже Наталя Мотринець. – Зараз запрошуємо на роботу по 40 медсестер і санітарок. Щодо лікарів, то на 100 ліжок має бути хоча би двоє. Тобто, якщо ми розгортаємо відділення на 350 ліжок, то нам потрібно ще десь 10 лікарів.

Проте, керівництво лікарні вірить, що за два тижні вдасться добрати медперсонал. Для цього розміщують оголошення на сайтах та рекламу в соцмережах, закликаючи стати частиною команди.

- За останні 4 дні вже знайшли 4-х лікарів, що готові прийти і тут працювати, – розповідає Марта Сайко, а ще додає, що зараз дуже великий дефіцит терапевтів.

Також у лікарні планують розширити реанімацію для хворих на коронавірус. Зараз це відділення розгорнуте на 20 ліжок, всі вони заповнені. П’ятдесяти апаратів ШВЛ, які має лікарня, поки що цілком вистачає, а от кисень доводиться підводити до ліжок у реанімаційному відділенні.

- Наші люди влаштовують концерти, дні народження, весілля, а ми після того шукаємо місця в лікарнях. Потрібно, щоб кожен задумався не лише про своє життя і здоров’я, а й про безпеку оточуючих, – підсумувала Марта Сайко.

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Зараз у лікарнях Львова загалом розгорнуто 920 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Однак, зважаючи на стрімке зростання кількості пацієнтів, місто ще збільшує кількість місць у лікарнях і закуповує кисневі концентратори.

Додаткові ліжкомісця планують розгорнути, окрім лікарні швидкої допомоги, також у 1-й міській лікарні на вул. Ужгородській — 80 ліжок; у 8-й міській лікарні на вул. Навроцького — 60 ліжок в окремому корпусі. Ще 80 ліжок визначили у 5-й міській лікарні на вул. Коновальця, яка від 2 листопада приймає хворих на COVID. Також є 40 ліжок у 4-й лікарні на вул. Свєнціцького — там прийматимуть хворих на пневмонію або доліковуватимуть пацієнтів з COVID.

За увесь час пандемії на Львівщині підтверджено 32425 випадків інфікування коронавірусом, з них 955 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 2554 ПЛР-тести, 356 — позитивні. Серед них львів`ян — 179.

Людмила Гринюк, Львів

Фото автора та Маркіяна Лисейка