В Одесі мобільний COVID-шпиталь можуть розгорнути на морвокзалі

Одеська облдержадміністрація наразі розглядає будівлі морвокзалу та санаторію ім. Чкалова як потенційні локації для розгортання резервного мобільного шпиталю, в якому лікуватимуть хворих, інфікованих коронавірусом.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу тимчасовий виконувач обов'язків голови ОДА В'ячеслав Овечкін.

"Раніше фахівці вважали, що спорткомплекс «Олімпієць» може стати мобільним шпиталем для лікування інфікованих коронавірусом. Однак це рішення переглядається, з урахуванням недоліків цього комплексу. Можливо, такий шпиталь буде розгорнуто на базі будівлі санаторію ім. Чкалова чи морського вокзалу. Якщо лікарні другої та третьої хвиль будуть заповнені", - зазначив Овечкін.

За його словами, поки що в "Олімпійці" продовжують тренування спортсмени, жодні роботи з перепрофілювання тут не розпочато.

Директор департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія Одарій-Захар'єва додала, що наразі перепрофільовано чи перебувають у стадії перепрофілювання низка медзакладів під лікування виключно хворих, вражених коронавірусом. Зокрема, обласний центр соціально значимих хвороб (розгортається 350 ліжок), обласний клінічний медичний центр (200), Чорноморська лікарня (140).

За її словами, також збільшено кількість ліжок для цієї категорії хворих у Біляївській райлікарні (50), Білгород-Дністровській (65), Арцизькій (75) і Дунайській (140) та в Подільській райлікарні (200).

Загалом задіяно для лікування осіб, інфікованих коронавірусом, 16 медзакладів першої хвилі, які спроможні прийняти 2 298 пацієнтів.

Як повідомлялося, з 11 листопада Одеський припортовий завод може розпочати поставку медзакладам області по 6 тис. тон медичного кисню на добу.

За даними ОДА, протягом минулої доби на території області лабораторно підтверджено 535 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі 12 дітей і 7 медпрацівників.

В Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.