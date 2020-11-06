Прикарпаття отримало з бюджету 18,4 мільйона на кисень для COVID-лікарень

Івано-Франківська область отримала з держбюджету 18,4 млн. грн. на забезпечення киснем лікарень, які приймають хворих із COVID-19.

Про це в Івано-Франківську на сесії обласної ради повідомила директор Департаменту фінансів ОДА Ірина Мацькевич, передає кореспондент Укрінформу.

«Даний проєкт рішення передбачає врахування в дохідній частині обласного бюджету субвенцію з державного бюджету на забезпечення киснем ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають допомогу в боротьбі з COVID-19, у сумі 18,4 млн. грн. та скерування цих коштів місцевим бюджетам та департаменту охорони здоров’я для наших закладів», - повідомила Мацькевич.

За її словами, для придбання концентраторів для лікарень, які лікують хворих на коронавірус, із резервного фонду передбачено ще 1 млн грн.

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Станом на 6 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно подтвердили у 23 032 випадках, в Україні цей показник сягає 440 188 випадків. За останню добу зафіксований 9 721 новий випадок.