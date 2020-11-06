Шмигаль назвав відсоток летальності від коронавірусу в Україні

В Україні летальність від COVID-19 становить 1,8%.

Як передає Укрінформ, про це під час Години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Маємо один з найнижчих показників у Європі - 1,8%. Це той самий рівень, що і в Німеччині. У Великій Британії, наприклад, - 4,3%, у Швеції - 4,4%, в Іспанії - 3%", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.