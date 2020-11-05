У Львові розгортають додаткову COVID-зону на 350 ліжок

Про це на брифінгу 5 листопада повідомила Наталя Мотринець, заступник генерального директора по лабораторно-діагностичній службі, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми не можемо закрити двері перед 301-м чи 310-м пацієнтом, тому прийняли стратегічне рішення - оперативно розгорнути ще одну COVID-зону. Це окремий корпус, де виділяємо два поверхи. Зараз інтенсивно проводяться ремонтні роботи, облаштування кисневих точок та устаткування. Приміщення не профільні, це актові зали, аудиторії, тут був Медичний коледж. На щастя знайшлися волонтери, які долучилися до цієї місії, а це понад 30 млн грн. Ми домовляємось по різних установах про надання ліжок, білизни, яку по-волонтерськи шиють ПТУ – всі сили зараз акумульовані тут. Ми маємо за два тижні вийти на додаткових 350 ліжок», - зазначила Мотринець.

Загалом лікарня швидкої допомоги Львова вже має чи не найбільшу в західній Україні ліжкову базу для прийому хворих з COVID – 300 місць. Якщо за два тижні вдасться обладнати додаткову зону, яка, як запевняють лікарі, не поступатиметься діючій, то лікарня зможе приймати 650 пацієнтів з коронавірусом.

В Клінічній лікарні швидкої допомоги Львова роблять ремонт / Фото: Маркіяна Лисейка. Укрінформ

Зараз Клінічна лікарня швидкої допомоги Львова також інтенсивно займається підбором медичного персоналу, адже з відкриттям додаткової зони, потреба надзвичайно загостриться. Щоб забезпечити пацієнтів належним доглядом, планують взяти на роботу по 40 медсестер та санітарок, а також 10 лікарів.

Як повідомлялося, у лікарнях Львова визначено 920 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Однак, зважаючи на стрімке збільшення кількості заражень, місто збільшує кількість ліжок у лікарнях та закуповує кисневі концентратори.

Так, додаткові ліжкомісця планують розгорнути: у лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука — 350 ліжок в окремому корпусі; у 1-шій міській лікарні на вул. Ужгородській — 80 ліжок; у 8-мій міській лікарні на вул. Навроцького — 60 ліжок в окремому корпусі. Ще 80 ліжок визначили у 5-тій міській лікарні на вул. Коновальця, яка від 2 листопада уже приймає хворих на COVID. Також є 40 ліжок у 4-тій лікарні на вул. Свенціцького — там прийматимуть хворих на пневмонію або доліковуватимуть хворих на COVID.

За час пандемії на Львівщині підтверджено 32069 випадків інфікування коронавірусом, з них 939 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1572 ПЛР-тести. 430 з них виявилися позитивними.