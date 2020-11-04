Уряд виділив Прикарпаттю додаткові гроші на ліквідацію наслідків червневої повені

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 262,8 млн грн із резервного фонду держбюджету Івано-Франківській ОДА для здійснення аварійно-відновних робіт на об’єктах, пошкоджених внаслідок масштабної повені в червні 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Кошти будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, зокрема, автомобільних доріг мостових переходів, об’єктів соціальної сфери та водного господарства.

“Для уряду та Мінекономіки надзвичайно важливим є питання щодо фінансової допомоги західним регіонам для подолання наслідків потужної червневої повені”, - зазначила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді.

Як повідомлялося, упродовж 12-24 червня 2020 року на території Івано-Франківської області пройшли значні опади, внаслідок чого загинули 5 мешканців області, були підтоплені 263 населених пунктів, 13 117 житлових будинків, 15 фельдшерсько-акушерських пунктів, 2 лікарні, 18 101 присадибна ділянка, 6 193 підвальних приміщень, 7 411 сільськогосподарських угідь. Зруйновано та пошкоджено 879 км автомобільних доріг, 342 мости, 80 км берегоукріплень. Також було зруйновано 21 житловий будинок. Мешканці 32 населених пунктів були відрізані від автомобільного сполучення. Загалом в області зазнали пошкоджень та руйнувань 1 916 об’єктів комунальної власності.

2 липня 2020 року Кабінет Міністрів виділив 480 млн грн Івано-Франківській облдержадміністрації для проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок повені у червні 2020 року.