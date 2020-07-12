Рятувальники попереджають про грози та підвищення рівнів води

За даними УкрГідрометцентру, 12 липня у західних областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали, крім того упродовж 12-13 липня очікується пiдйом рiвнiв води у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях і на Волині.

Про це інформує сайт ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 12 липня у західних областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вночі та вранці на Закарпатті місцями посилення вітру до 25 м/с, на високогір'ї до 30-35 м/c (І рівень небезпечності, жовтий); в Карпатах і на Закарпатті сильний дощ (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - сказано в інформації.

Також, інформують рятувальники, за даними УкрГідрометцентру, 12-13 липня, при подальшому підвищенні рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на р. Прип'ять у створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинській області. Упродовж 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м над рiвнями 10 липня на 08 год. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. На фонi пiдвищеної водностi на р. Стрв'яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву.

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У зв’язку з опадами, мiсцями значними, 12 - 13 липня на рiчках басейнiв Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдвищенням рiвнiв води на 0,2 - 0,7м над рiвнями 11 липня на 8 год. В гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків. 12 липня на рiчках на рiчках Закарпатськоi областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0.3-1.0м (над рiвнями на 8год. 11.07) в межах корiнних берегiв.

За даними рятувальників, у мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися:

- на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0м;

- формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав;

- утворення локальних селiв та зсувiв перезволоженого грунту.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.