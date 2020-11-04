Шмигаль анонсує кадрові зміни у керівництві трьох ОДА

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував кадрові зміни у керівництві обласних державних адміністрацій у Одеській, Івано-Франківській та Сумській областях.

Про це він заявив на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В контексті розвитку регіонів хочу порушити ще одну важливу тему, яка стосується ефективності роботи очільників облдержадміністрацій. Сьогодні відбудеться погодження ряду кадрових рішень по Одеській, Івано-Франківській та Сумській областях", - сказав Шмигаль.

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Він зауважив, що Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що в Україні немає касти недорканих і, якщо посадовець демонструє неякісну, неефективну роботу, або десь "недотягує", будуть кадрові зміни.

фото: КМУ