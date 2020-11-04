Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника глави ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу Президента та призначив його своїм радником.

Відповідні укази від 4 листопада опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу Президента України згідно з поданою ним заявою", - зазначається в документі.

Водночас іншим указом глава держави призначив Трофімова своїм радником (поза штатом).

Сергій Трофімов відповідав в ОП за регіональну політику.

Його було призначено першим заступником глави Адміністрації Президента 21 травня 2019 року, а 25 червня 2019 року, після реорганізації АП в ОП, перепризначено першим заступником керівника ОП.