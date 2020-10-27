Єрмак - про можливі зміни в ОП: Поки структура така, яка є

Керівник Офісу Президента Андірй Єрмак не виключає можливі зміни в ОП, проте заявляє, що наразі структура офісу така, яка є.

Про це очільник ОП розповів в інтерв’ю виданню “Бабель”, повідомляє Укрінформ.

“Ви це побачите з тих змін, які, можливо, будуть. Поки структура Офісу така, яка є”, - відповів Єрмак на запитання, чи хтось конкретно не справляється з роботою в ОП.

Водночас час на уточнююче запитання, чи справляється з обов’язками перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов, Єрмак зазначив: “Дивіться, я думаю, що можна працювати краще, але якщо він продовжує працювати, напевно, це краща відповідь на ваше запитання”.

Раніше у деяких ЗМІ була поширена інформація про можливу відставку Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу Президента.