Трофімов прокоментував чутки про можливу відставку

Трофімов прокоментував чутки про можливу відставку

Укрінформ
Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявляє, що тільки Президент може оцінювати його роботу на тому чи іншому напрямку.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, повідомляє Укрінформ.

"Заявляю офіційно: на посаду першого заступника керівника Офісу Президента України мене призначив Президент України Володимир Зеленський, і тільки він може оцінювати мою роботу на тому чи іншому напрямку", - зазначив Трофімов.

Він також висловив думку, що в такий непростий для країни час сили та енергія окремих людей витрачаються на внутрішні війни й інтриги, а не на подолання зовнішніх викликів і зміцнення позицій Президента і України як держави.

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"Прочитав сьогоднішній матеріал УП про розклади в ОП. Я так розумію, ми вступили в якусь нову політичну епоху, раз оцінки керівникам ОП і їх роботі тепер роздає радник, який не так давно з'явився в Офісі. Так дійде до того, що радники президентської канцелярії і країною почнуть керувати", - додав перший заступник керівника ОП.

Раніше «Українська правда» опублікувала статтю, в якій ідеться про можливу відставку Трофімова.

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