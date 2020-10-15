Трофімов прокоментував чутки про можливу відставку

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявляє, що тільки Президент може оцінювати його роботу на тому чи іншому напрямку.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, повідомляє Укрінформ.

"Заявляю офіційно: на посаду першого заступника керівника Офісу Президента України мене призначив Президент України Володимир Зеленський, і тільки він може оцінювати мою роботу на тому чи іншому напрямку", - зазначив Трофімов.

Він також висловив думку, що в такий непростий для країни час сили та енергія окремих людей витрачаються на внутрішні війни й інтриги, а не на подолання зовнішніх викликів і зміцнення позицій Президента і України як держави.

"Прочитав сьогоднішній матеріал УП про розклади в ОП. Я так розумію, ми вступили в якусь нову політичну епоху, раз оцінки керівникам ОП і їх роботі тепер роздає радник, який не так давно з'явився в Офісі. Так дійде до того, що радники президентської канцелярії і країною почнуть керувати", - додав перший заступник керівника ОП.

Раніше «Українська правда» опублікувала статтю, в якій ідеться про можливу відставку Трофімова.