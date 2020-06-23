Зеленський створив координаційну раду з реалізації "Великого будівництва"

Президент Володимир Зеленський утворив координаційну раду з реалізації програми «Велике будівництво» як консультативно-дорадчий орган.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

“Утворити координаційну раду з реалізації програми «Велике будівництво» як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якої є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів з реалізації програми «Велике будівництво»”, - ідеться в документі.

Зазначається, що раду створено з метою забезпечення надання якісних соціальних послуг населенню та створення для цього необхідної інфраструктури, зокрема будівництва опорних закладів освіти i закладів охорони здоров’я, закладів дошкільної освіти, стадіонів, автомобільних доріг державного та місцевого значення, а також сприяння координації заходів.

Координаційну раду очолив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

До її складу також увійшли міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр інфраструктури Владислав Криклій, перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов, заступник керівника ОП Юлія Соколовська, генеральний директор директорату з питань регіональної політики та децентралізації ОП Ольга Бугай, директор департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання секретаріату Кабміну Наталія Козловська, голова Укравтодору Олександр Кубраков, радник керівника ОП Михайло Подоляк, радник міністра Кабінету міністрів Олена Сімоненко.

Як повідомлялося, національний проєкт «Велике будівництво» анонсував восени 2019 року Президент Володимир Зеленський. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Починаючи з 1 березня 2020 року в межах нацпроєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах - протягом року звести понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.