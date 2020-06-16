Попри пандемію програма «Велике будівництво» працює на повну — Офіс Президента

У межах програми “Велике будівництво” цього року має бути збудовано й реконструйовано понад 6500 км автодоріг, сотні соціальних об’єктів – дитячих садочків, шкіл, медустанов, спортивних споруд.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

“Попри пандемію COVID-19 і спричинений нею економічний спад, ініційована Володимиром Зеленським програма «Велике будівництво» працює на повну. Нагадаємо, в її межах у поточному році має бути збудовано й реконструйовано понад 6500 км автошляхів, а також зведено сотні соціальних об’єктів – дитячих садочків, шкіл, медустанов, спортивних споруд”, - ідеться в повідомленні.

В ОП також опублікували сторінки програми в соцмережах, на яких можна дізнатися, які саме об’єкти будують у тому чи іншому регіоні, зокрема:

Facebook: https://bit.ly/30Ir3Ha

Telegram: https://bit.ly/2YxsWDS.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.