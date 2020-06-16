"Велике будівництво" на Донеччині: для школи в Нікольському встановлять котельню

У Нікольському на Донеччині в рамках програми «Велике будівництво» для опорної школи встановлять модульну котельню.

Про це 15 червня повідомили в Донецькій обласній держадміністрації.

"«Велике будівництво»: для опорної школи у Нікольському встановлять модульну котельню... Загальна кошторисна вартість складає 8 223 гривень", - йдеться у повідомленні.

В ОДА уточнили, що робочим проєктом, який буде реалізовано у комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименко А. Д.», передбачається встановлення модульної котельні та влаштування зовнішніх мереж.

Зазначено, що заклад має дві будівлі, одна з яких 1927 року побудови, друга збудована у 1990 році. Загальна площа приміщень складає 10 717 кв. м.

На підставі проведеної процедури закупівлі визначено генерального підрядника - ТОВ «Астер-М», з яким укладений договір.

За проєктом, цей навчальний заклад розрахований на 20 школярів, фактично навчається 621 учень.

"Велике будівництво" на Донеччині // Фото: dn.gov.ua

У рамках реформування системи загальної середньої освіти проводиться комплексна модернізація навчального закладу під опорну школу. Коштом обласного бюджету у 2017-2019 роках для придбання обладнання було виділено 6 100 тис. грн. До навчального закладу доставлено мультимедійне обладнання та меблі для навчальних кабінетів, актової зали, бібліотеки, їдальні, укомплектовано кабінет медичної сестри.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.