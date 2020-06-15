У рамках проєкту «Дороги та робота» працевлаштували 7 729 дорожників

У рамках спільного проєкту Укравтодору, Уряду, Офісу Президента та Державної службу зайнятості "Дороги та робота" станом на 12 червня роботу отримали 7 729 дорожників.

Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор).

"Станом на 12 червня у рамках проєкту «Дороги та робота» працевлаштовано 7 729 дорожників", - йдеться у повідомленні.

Наразі на сайті https://robota.ukravtodor.gov.ua актуальними залишаються 1 415 вакансій у галузі дорожнього будівництва. Серед них — інженерні спеціальності, геодезисти, машиністи, виконроби, водії тощо.

Загальна кількість залучених до дорожнього будівництва громадян з початку 2020 року становить 18 729 осіб. Незважаючи на те, що будівельний сезон розпочався ще в березні, темпи працевлаштування не спадають.

«Ми запустили проєкт "Дороги та робота", до нього приєдналося 15 компаній. Є дорожня галузь, яку ми безпосередньо залучаємо: на піку сезону це 38 000 людей і є суміжні галузі (кар'єри, логістичні компанії), там приблизно 110 000, як ми розраховуємо… Таким чином за невеликий проміжок часу (менше 2 місяців) ці 15 дорожніх компаній, які беруть участь у проєкті, працевлаштували за цей період 7 500 людей» – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2020 року Укравтодор разом із Урядом та Офісом Президента у партнерстві з сайтом robota.ua та Державною службою зайнятості ініціював запуск проєкту «Дороги та робота».

За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля загалом для виконання плану з оновлення доріг України в Укравтодорі планують залучити 150 тис. працівників.