За правду про коронавірус в ОРДЛО загрожує в'язниця - журналіст

Попри розростання пандемії коронавірусу у всьому світі, "влада" ОРДЛО продовжує переконувати жителів у тому, що ситуація стабільна і контрольована.

Про це у програмі "Насправді: Донбас" на телеканалі "ДОМ" розповів журналіст Андрій Діхтяренко.

За його словами, кількість тих, хто захворів на COVID-19 у непідконтрольних районах може бути в рази більшою, ніж стверджує "офіційна" статистика. Водночас журналістам забороняють говорити правду.

"Річ у тому, що на цій території (ОРДЛО - ред.) взагалі немає вільного поширення інформації. Все дуже жорстко контролюється угрупованнями "ЛНР" і "ДНР". Журналісти, які змушені там працювати, дають дозовано тільки ту інформацію, яку їм видають так звані офіційні органи", - зазначив Діхтяренко.

Зокрема, за його словами, медіа, що працюють в ОРДЛО, називають тільки "офіційні" цифри і показують репортажі з тих лікарень, де ситуація поки що прийнятна.

"Але це зумовлено не тим, що журналісти не хочуть говорити правду своїм глядачам і читачам - вони дуже сильно ризикують, якщо побачить світ інформація, яка, з точки зору угруповань "Л/ДНР", може їм нашкодити", - уточнив журналіст, додавши, що це загрожує позбавленням волі.